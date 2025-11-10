Raylarda kaos: Slovakya’da trenler çarpıştı!
Slovakya’nın başkenti Bratislava’da iki trenin çarpışmasıyla raylarda büyük panik yaşandı. Olay nedeniyle onlarca kişi yaralandı.
Slovakya Polis Teşkilatının, Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından yapılan açıklamada, Bratislava'daki bir istasyonda iki trenin çarpıştığı belirtildi.
Kaza sonrası polis ve acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarılan açıklamada, ilk bilgilere göre trenlerin raydan çıkmadığı ifade edildi.
Açıklamada, demiryolu trafiğinin her iki yönde de kapatıldığı ve yolcuların tahliyesi için olay yerine otobüs gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
Yerel basının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, kazada onlarca yolcunun hafif yaralandığı aktarıldı.
Yaralıların Bratislava Üniversite Hastanesi'ne (UNB) bağlı dört farklı sağlık kuruluşunda tedavi altında alındığı açıklandı.
Kazanın nedeni kesin olarak bilinmezken, Slovakya Demiryolları (ZSSK) olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.