Reality şova katılmak isteyen eski bakan partisinden uzaklaştırıldı

Parti içi disiplinin sağlanmasından sorumlu Simon Hart, konuya ilişkin açıklamasında, eski Sağlık Bakanı Hacock'un reality showa katılma kararını, Muhafazakar Parti'den "derhal" uzaklaştırılmasına yol açacak kadar "ciddi bir mesele" olarak niteledi.

Buna karşılık Hancock'un partiden uzaklaştırılmasını The Press Association'a (PA) değerlendiren bir arkadaşı, eski Sağlık Bakanı'nın popüler kültürü desteklediğini ve reality showlara tepeden bakmak yerine bu tarz tv programlarını "genç nesillere sesini duyurmak için güçlü bir araç" olarak gördüğünü belirtti.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Uzaklaştırma kararı sonrası Hancock, Avam Kamarası'nda bağımsız milletvekili olarak yer alacak.

Kovid-19 salgınının ilk döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğine ilişkin fotoğrafların yayınlanmasının ardından bakanlık görevinden alınmıştı.

Daha önce Liberal Demokrat Parti Milletvekili Lembit Opik ve eski bakanlardan Muhafazakar Parti Milletvekili Nadine Dorries de reality showa katılmıştı.

Dorries, bu hamlesinin ardından partiden uzaklaştırılmış ancak daha sonra hakkında verilen karar iptal edilmişti.