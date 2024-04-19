Refah katliamına İran perdesi

Siyonist İsrail rejimi bir kez daha İran kartına sarıldı. Gazze Şeridi'nde 196 gündür soykırım yapan İsrail, dün İran'a saldırdı. İki ülke arasında 1 Nisan'dan bu yana aralıklarla karşılıklı saldırılar gerçekleşiyor. Ancak tarafların her saldırısında İsrail arka planda Gazze'de yeni katliamlar yapıyor. Dünkü saldırının da Refah'a yönelik olası kara saldırısının perdelenmesi olabileceği yorumları yapıldı. İşte 1 Nisan'dan beri yaşanan gelişmeler:İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Batılı 7 yardım görevlisini öldürdü. ABD ve Avrupa ülkeleri saldırıya sert tepki gösterdi. İsrail aynı gün Suriye'deki İran elçiliğini de hedef aldı. Dünya İran'ın misillemesine kilitlendi ve uluslararası gündem bir anda değişti.İran'ın beklenen misillemesi gerçekleşti. Tahran yönetimi ilk kez direkt olarak İsrail topraklarına füze fırlattı. ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler İsrail'in füzeleri durdurmasına askeri destek sağladı. Batı, İran'a karşı bir kez daha İsrail'in yanında yer aldı. İsrail bu süreçte ayrıca Refah'a yönelik saldırıları için de ABD'den onay aldı.Mısırlı yetkililer, ABD'nin İran'a geniş çaplı saldırı düzenlememesi karşılığında İsrail'in Refah'a saldırmasına izin verdiğini basına sızdırdı. Bu bilgiden saatler sonra dün sabah İsrail, beklenmedik şekilde İran'ın İsfahan bölgesini vurdu.Dünya bu gelişmelere odaklanırken ABD'nin katliam onayını alan İsrail ise Refah'ı kuşatmayı hızlandırdı. Al Jazeera'ye göre İsrail işgal kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde ayakta kalan tek yer olan ve 1.9 milyon Filistinlinin sığındığı son bölge konumundaki Refah'ın doğusunu kuşatma altına aldı. Bölgedeki tarım arazilerini yok etti. İsrail dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ni tamamen yok etmek adına Refah'a saldıracağını söylüyor. Aynı İsrail arka planda ayrıca Hamas'ın yer almadığı Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik son yılların en büyük ablukasını uygulamaya başladı. Tüm bunlara ek siyonist İsrail rejimi, son günlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik sözlü ve fiziki saldırılarını artırdı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.İŞGALCİ İsrail yönetimi dün İran'ın yanı sıra Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini ve Suriye'de Şam rejimin üslerini de vurdu. Dünyadan ise İsrail'e özellikle İran'a saldırı konusunda 'itidal' çağrıları ardı ardına geldi. Türkiye, Rusya, Mısır, İngiltere, ABD, Almanya, Çin, İtalya gibi ülkelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve G7'den de "İsrail'e bölgede tansiyonu daha fazla yükseltme" mesajları yayınlandı.İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney dün 85'inci yaşına girdi. Hamaney haftalık konuşmasında İsrail'in İsfahan'a saldırısından bahsetmedi.