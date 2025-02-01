Refah Sınır Kapısı 8 ay sonra açıldı

Gazze Şeridi'ndeki çoğu kanser olmak üzere kronik hastalıkları bulunan Filistinlilerin tedavi için Mısır'a geçişi başladı. Filistin'e ait ambulansların sınır kapısına yanaştığı, çok sayıda çocuğun sedyelerle çıkarılıp Mısır tarafındaki ambulanslara transfer edildiği görüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı, 61 hasta bakıcının eşlik ettiği 50 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiğini duyurdu.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşması kapsamında toplam 400 Filistinlinin Gazze'den ayrılmasına izin verilecek.