Refah Sınır Kapısı açılıyor: İnsani yardım yeniden başlayacak
İsrail, Hamas’ın gece saatlerinde 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin ardından, Tel Aviv yönetimi ateşkes anlaşmasına uygun olarak Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı bugün açma kararı aldı. Hamas’ın cenazeleri teslim etmesi, İsrail’in yaptırımları kaldırmasında belirleyici oldu.
İsrail merkezli KAN televizyonunun haberine göre, Hamas'ın gece saatlerinde Gazze'deki 4 İsrailli esirin daha cenazesini teslim etmesinin ardından, İsrail hükümeti Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açılmasına karar verdi.
YAPTIRIMLAR KALDIRILDI, İNSANİ YARDIM YENİDEN BAŞLAYACAK
İsrail, Hamas'a yönelik uygulanması planlanan yaptırımları iptal ederken, Gazze'ye insani yardım girişlerinin yeniden başlamasını kararlaştırdı.
HAMAS'IN TESLİM ETTİĞİ CENAZELER KARAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU
Habere göre, Hamas'ın gece saatlerinde teslim ettiği 4 İsrailli esirin cenazesi, İsrail'in Refah kararında belirleyici rol oynadı. Hamas'ın bugün de bazı cenazeleri Kızılhaç'a teslim edeceği belirtildi.
İSRAİL ÇARŞAMBA GÜNÜ KAPIYI KAPALI TUTMUŞTU
Tel Aviv yönetimi, ateşkes anlaşmasına rağmen çarşamba günü Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağını duyurmuştu.
İsrail, bu karara gerekçe olarak Hamas'ın ölü esirlerin cenazelerini zamanında teslim etmemesini göstermişti.
CENAZELERİN TESPİTİ İÇİN ULUSLARARASI KOMİTENİN KURULMASI KARARLAŞTIRILDI
Hamas, ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze'deki 28 ölü İsrailli esirin 8'inin cenazesini teslim etti.
İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.
Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.