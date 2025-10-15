Refah Sınır Kapısı açılıyor: İnsani yardım yeniden başlayacak

İsrail merkezli KAN televizyonunun haberine göre, Hamas'ın gece saatlerinde Gazze'deki 4 İsrailli esirin daha cenazesini teslim etmesinin ardından, İsrail hükümeti Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açılmasına karar verdi.

HAMAS'IN TESLİM ETTİĞİ CENAZELER KARAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU

Habere göre, Hamas'ın gece saatlerinde teslim ettiği 4 İsrailli esirin cenazesi, İsrail'in Refah kararında belirleyici rol oynadı. Hamas'ın bugün de bazı cenazeleri Kızılhaç'a teslim edeceği belirtildi.

İSRAİL ÇARŞAMBA GÜNÜ KAPIYI KAPALI TUTMUŞTU

Tel Aviv yönetimi, ateşkes anlaşmasına rağmen çarşamba günü Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağını duyurmuştu.

İsrail, bu karara gerekçe olarak Hamas'ın ölü esirlerin cenazelerini zamanında teslim etmemesini göstermişti.

CENAZELERİN TESPİTİ İÇİN ULUSLARARASI KOMİTENİN KURULMASI KARARLAŞTIRILDI

Hamas, ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze'deki 28 ölü İsrailli esirin 8'inin cenazesini teslim etti.

İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.

Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.