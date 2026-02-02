Refah’ta siyonist oyun

Önceki gün ateşkese rağmen 37 sivili katleden terör devleti İsrail, yoğun baskılar sonrası yaklaşık iki yıl sonra Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı açtı. Refah kapısının yaya geçişleri için "deneme" amaçlı sınırlı sayıda Gazze sakininin geçişine açıldığı bildirildi. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) Mısır ve diğer tüm ilgili paydaşlarla koordineli olarak yürüteceği "pilot" aşamanın başladığı belirtildi.

YARDIMLARA İZİN YOK

İsrail basını, Refah'ın dün deneme amaçlı açıldığını, yayaların geçişine ise bugün başlanacağını yazdı. Haberde, bugünden itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtildi. Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyecek. Mısır'ın sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail'e sunacağı ve İsrail'in bunu onaylayacağı, EUBAM Refah'ın bulunduğu geçiş bölgesinin öncesinde İsrail'in güvenlik kontrolü yapacağı aktarıldı.

TIBBI TAHLİYELER ÇOK KRİTİK

Geçişine izin verilecek ilk kişiler arasında ağır hasta Filistinlilerin olması bekleniyor. Ancak yetkililer, çok sayıda hastanın tıbbı tahliye beklediğini ve söz konusu rakamların çok yetersiz olduğunu belirtti. Gazzeli bir yetkili yaklaşık 20 bin hasta ve yaralının yurtdışında tedavi görmesi gerektiğini kaydetti Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Filistin'deki İletişim Direktörü Jonathan Crickx ise tıbbi tahliyelerin çok kritik olduğunu dile getirdi. Hamas, Refah'ın açılmasının Filistin halkının hakkı olduğunu belirterek, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in yeni bir abluka modeli dayatmasının önüne geçmek için sınır kapısındaki uygulamalarını yakından izleme çağrısı yaptı. Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesi İsrail işgali altında bulunuyor.

GERİ DÖNEMEME KORKUSU

Filistinliler, Gazze'ye geri dönüş belirsizliği nedeniyle endişeli. Al Jazeera'ya konuşan Filistinliler dış dünyaya açılan Rafah Sınır Kapısı'nın açılmasının 'can simidi' olduğunu ancak İsrail ordusunun kısıtlamaları nedeniyle geri dönememe korkusu yaşadıklarını belirtti.