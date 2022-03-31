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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Referandum hazırlığı

Referandum hazırlığı
Rusya ordusunun, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyinde geçici olarak işgal edilen topraklarını kontrol etmek için askeri ve sivil bir yönetim oluşturmaya çalıştığı belirtildi. Rus ordusunun, Herson Halk Cumhuriyeti adı altında sözde devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

MARİUPOL'DE ATEŞKES
RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 36. gün geride kaldı. Rusya, Mariupol'de ateşkes ilan etti. Ateşkesin kente sıkışıp kalan sivillerin kurtarılması için açıldığı açıklandı. Ukrayna tarafından tahliyeler için çok sayıda otobüsün kentte gönderildiği duyuruldu. Öte yandan Mariupol'de önceki gün Kızılhaç binasının vurulduğu ileri sürüldü. 70 kadın ve sağlık çalışanının Rusya'ya kaçırıldığı iddia edildi. Mariupol'ün belediye başkanı, 24 Şubat'tan bu yana kentte 5 bin insanın hayatını kaybettiğini ve binaların yüzde 90'ının zarar gördüğünü söylüyor.

MÜLTECİ SAYISI 4 MİLYONU AŞTI
BİRLEMIŞ Milletler, Rus işgalinden bu yana Ukrayna'dan kaçanların sayısının 4 milyonu aştığını açıkladı.

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Referandum hazırlığı
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