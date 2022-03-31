Referandum hazırlığı

Rusya
ordusunun, Karadeniz
kıyısında yer alan ve Kırım
'a sınırı olan Herson
bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi. Ukrayna
Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyinde geçici olarak işgal edilen topraklarını kontrol etmek için askeri ve sivil bir yönetim oluşturmaya çalıştığı belirtildi. Rus ordusunun, Herson Halk Cumhuriyeti
adı altında sözde devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıklarına başladığı ifade edildi.
MARİUPOL'DE ATEŞKES
RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 36. gün geride kaldı. Rusya, Mariupol'de ateşkes ilan etti. Ateşkesin kente sıkışıp kalan sivillerin kurtarılması için açıldığı açıklandı. Ukrayna tarafından tahliyeler için çok sayıda otobüsün kentte gönderildiği duyuruldu. Öte yandan Mariupol'de önceki gün Kızılhaç
binasının vurulduğu ileri sürüldü. 70 kadın ve sağlık çalışanının Rusya'ya kaçırıldığı iddia edildi. Mariupol'ün belediye başkanı, 24 Şubat'tan bu yana kentte 5 bin insanın hayatını kaybettiğini ve binaların yüzde 90'ının zarar gördüğünü söylüyor.
MÜLTECİ SAYISI 4 MİLYONU AŞTI
BİRLEMIŞ Milletler, Rus işgalinden bu yana Ukrayna'dan kaçanların sayısının 4 milyonu aştığını açıkladı.