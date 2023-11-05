Rehine krizinin yaşandığı Hamburg Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, Hamburg Havalimanı'nda dün yerel saatle 20.00 civarında 4 yaşındaki kızının da bulunduğu aracıyla kapıyı kırarak aprona giren, havaya iki el ateş eden ve aracının camından molotofkokteyli fırlatan silahlı kişinin neden olduğu "rehine olayının" sona erdiği belirtildi. Açıklamada, aracından inen şüphelinin direnmeden gözaltına alındığı ve kızının durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Olayın ardından uçak trafiği durdurulan havalimanında, dün toplamda 27 uçak seferiyle 3 bin 200 yolcunun etkilendiği belirtilmişti. 139'u gidiş ve 147'si geliş olmak üzere 286 seferin planlandığı bugün de 126 seferin iptal edildiği, 5 seferin diğer havaalanlarına yönlendirildiği bildirilmişti.

Hamburg Havalimanından yapılan son açıklamada, uçak seferlerinin tekrar başlatıldığı, hala gecikmeler ve iptaller olabileceği aktarılarak, yolculardan hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri istendi.

Polis kaynaklarına göre, "rehin alma olayı" velayet anlaşmazlığından kaynaklandı. Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan baba aracıyla Hamburg Havalimanı'na gelmeden önce, anne polisi arayarak eşinin çocukla birlikte havalimanına gittiğini haber verdi.

Alman basınına göre, kızını rehin alan 35 yaşındaki baba, Türkiye'ye gitmek istiyordu.