Reisi’ye veda

Doğu Azerbaycan eyaletinde 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki üst düzey yetkililerle hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün doğduğu kentte toprağa verildi. Pazar gecesi geçirdiği kazanın ardından pazartesi günü yaşamını yitirdiği açıklanan Reisi için üç gündür cenaze törenleri düzenleniyordu. Reisi için Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra dün Bircend kentinde de cenaze töreni yapıldı. Bakanların da aralarında olduğu sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından naaş, büyük bir kalabalığın eşliğinde uğurlandı. Reisi için son tören dün Meşhed kentinde düzenlendi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinin son durağı, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi oldu. Reisi, yapılan cenaze töreninin ardından türbede toprağa verildi. Reisi, İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi oldu. Türbeye defnedilmek İran'da büyük bir onuru temsil ediyor.Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katılmıştı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Reisi ile beraberindekilerin ölümü kazadan bir gün sonra pazartesi günü açıklandı. Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bagheri Kani, Abdullahiyan'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak atandı. 63 yaşındaki Reisi, 85 yaşındaki İran dini lideri Hamaney'in vârisi olarak görülüyordu. İran halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için 28 Haziran'da sandığa gidecek.İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'da tören düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı binası önünde düzenlenen tören alanına Abdullahiyan'ın naaşı askeri bando eşliğinde getirildi. Tören sonunda Abdullahiyan'ın naaşı defnedilmek üzere Tahran'ın güneyindeki Rey şehrine götürüldü. Abdullahiyan'ın cenazesi, Şah Abdülaziz Hasani Türbesi'nde toprağa verildi. Burada kalabalık bir kitle tarafından karşılanan cenaze, türbenin bahçesinde taşınınca mersiyeler okundu ve dualar edildi. Cenaze törenine katılanlar sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Abdullahiyan'ın defnedildiği türbede, ABD'nin 2020'de Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarında yaptığı saldırıda öldürülen Kasım Süleymani'nin koruması da toprağa verilmişti. Şah Abdülazim Hasani Türbesi Şiilere göre önemli yerlerden biri sayılıyor. Şah Abdülazim'in Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hasan'ın soyundan geldiği belirtiliyor.BM Genel Kurulu'nda dün yapılan toplantıda delegeler, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.