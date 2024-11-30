Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı. Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 karayollarının kesiştiği Serakip ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, kontrolüne aldığı bölgelerde Esad rejimine ait ağır silahlar ve depolar ile askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, silahlı gruplar onlarca rejim askerini esir aldı. Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 15 bin sivil İdlib kırsalına sığındı.