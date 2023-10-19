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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Rektör baskıya boyun eğmedi

Fatih YILMAZ
Rektör baskıya boyun eğmedi
Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmayan Potsdam Üniversitesi Rektörü Oliver Günther, linç kampanyasına maruz kaldı. İsrail'in katliamlarını eleştiren Günther, tıpkı Filistin'e desteğini dile getiren başta futbolcular olmak üzere diğer çok sayıda kişi gibi siyonist lobiler tarafından sert eleştirilere uğradı. Baskılara rağmen Günther ve üniversite, geri adım atmadı. Üniversite yönetimi, Filistin'deki sorunların şiddet yoluyla çözülemeyeceğini vurgulayıp siyasi çözüm yolunu göstererek rektörüne sahip çıktı.
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Rektör baskıya boyun eğmedi
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