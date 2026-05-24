Restleşme kızışıyor
ABD/İsrail- İran savaşı nedeniyle Ortadoğu kritik bir dönemeçten geçiyor. Tehditler, abluka ve yoğun diplomasi trafiği sürerken tüm senaryolar masaya yatırılmış durumda. Müzakerelerin sürdüğünü belirten taraflar geri adım atmıyor. Amerikan basınına göre Başkan Donald Trump, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlanıyor. Trump'ın oğlunun düğününe katılmama kararı aldığı ve hafta sonu boyunca Beyaz Saray'da kalacağı belirtilirken, bazı Amerikan askeri personeli ve istihbarat teşkilatı mensuplarının hafta sonu planlarını iptal ettikleri aktarıldı. Kaynaklara göre, İran'dan gelebilecek olası misillemelere karşı Ortadoğu'daki askeri personel ve üs planlamasında değişikliğe gidildi. 'Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız" diyen İran'da ise Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Tahran'da gyaptığı görüşmede, Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak" dedi.