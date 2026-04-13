Restleşme var anlaşma yok

ABD ile İran arasında 40 gün süren ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşı sona erdirmek için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan barış müzakerelerinden anlaşma çıkmadı. Yaklaşık 21 saat süren 'tarihi' yüz yüze görüşmelerde ABD ve İran heyetleri birden fazla formatta birkaç tur boyunca bir araya geldi. Görüşmelerin güvensizlik ortamında gerçekleştiğini ve anlaşmaya varılamamasından belirten taraflar birbirini sorumlu tuttu. Özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer konusunda anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

HÜRMÜZ VE NÜKLEER KRİZİ

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmediğini belirterek, nükleer silah geliştirmeme konusunda açık taahhüt beklediklerini vurguladı. Vance, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise müzakerelerine ilişkin, "ABD bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanıdır" dedi. Kalibaf ayrıca, İran halkının çıkarlarını hem askeri hem de diplomatik yollarla korumaya devam edeceklerini belirterek, diplomasiyi askeri mücadelenin yanında bir yöntem olarak gördüklerini ifade etti.

HUKUK DIŞI İSTEKLER

Görüşmelerin ABD'ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise, "Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu" dedi. Bekayi, müzakerelerin neticeye ulaşmasının ABD'nin "aşırı talepler" ve "hukuk dışı" isteklerde bulunmamasına bağlı olduğunu vurguladı. İran basınında yer alan haberlerde müzakerelerinin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi. İran'ın Fars Haber Ajansı, Tahran yönetiminin ABD ile yeni bir görüşme turu düzenlemeyi planlamadığını bildirdi.

SAVAŞA DÖNÜŞ KORKUSU

Taraflar müzakerelerin süreceği sinyalleri verirken bu gelişmeler sonrası ateşkesin akıbetinin ne olacağı merak konusu. ABD ile İran arasında 7 Nisan'da şartlı bir ateşkes üzerine anlaşmaya varmıştı. Müzakerelerde anlaşma sağlanamamasıyla savaşa dönüş senaryoları da yeniden konuşulmaya başladı.

DÜNYA SAVAŞA KARŞI AYAKTA

Dünyada savaş karşıtı gösteriler devam ediyor. İskoçya'nın Glasgow kentinde "Trump'la Bağları Kopar" gösterisi düzenlendi. Eylemde savaş karşıtı sloganlar atıldı. Mexico City'de ise İran lehine düzenlenen gösteriye katılanlar ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

İSRAİLLİ BAKANLARDAN SAVAŞ MESAJI: SALDIRILAR BAŞLAYABİLİR

İsrailli bakanlar, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğini ileri sürdü. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Trump'ın nükleer konusunda kırmızı çizgiler belirlediğini belirterek , "Anlaşma sağlanamazsa İran'a saldırı düzenlenebilir" dedi. İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat ise "Savaşa geri döneceğiz ve savaşın hedeflerine ulaşacağız" diye konuştu.

İRAN'DAN HÜRMÜZ RESTİ: ANAHTARI BİZDE

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine atıfla, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim ellerimizdedir" dedi. ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan ve İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir" ifadesini kullandı.

PAKİSTAN: ATEŞKES KORUNMALI

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Kalıcı barış ve refahın yalnızca bölge için değil, küresel düzeyde de kritik olduğuna işaret ederek, "Tarafların ateşkes taahhütlerini sürdürmeleri hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

SERT KARŞILIK VERİLECEK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu. Geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verildiği ifade edilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçtiğine dair haberler yalanlandı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin elinde olduğu kaydedildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.

NYT: ÇIN, İRAN SAVAŞI'NDA AKTİF ROL OYNUYOR

The New York Times (NYT) gazetesine göre ABD istihbarat kurumları, Çin'in ABDİsrail ile İran arasındaki savaşta rolünü artırmış olabileceğini değerlendiriyor. İsmini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, istihbarat değerlendirmelerinin, Çin'in bazı şirketler aracılığıyla İran'a askeri üretimde kullanılabilecek kimyasal, yakıt ve bileşen sevkiyatına göz yumarak savaşta örtülü rol üstlendiğine işaret ettiğini ileri sürdü. Çin'in uzun süredir İran'a doğrudan askeri teçhizat göndermekte temkinli davrandığını belirten yetkililer, ancak hükümet içinde bazı isimlerin İran güvenlik güçlerine doğrudan destek verilmesini savunduğunu aktardı.