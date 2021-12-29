Ricky Martin’e benzemek için tam 30 kere bıçak altına yattı! Şimdiki aklım olsa...

Buenos Aires'te yaşayan 33 yaşındaki Francisco Mariano Javier Ibanez, çevresindeki insanların kendisini pop müziğin yıldız ismi Ricky Martin'e benzetmesi üzerine onun gibi olmak için kolları sıvadı. Genç adam, tam 30 kez bıçak altına yattı.
HER ŞEY BİR ŞAKAYLA BAŞLAMIŞ
Bu süreçte estetik operasyonlara yaklaşık 116 bin lira ödeyen Ibanez, "Her şey uzun zaman önce bende Ricky Martin havası olduğunu söylemeleriyle başladı. Bu yorumlar şaka gibiydi, ancak daha sonra ciddiye almaya başladım" dedi.
"ÇOK GEÇ FARK ETTİM"
Hayatta sevdiği şeylerin peşinden gittiğini söyleyen genç adam, başlarda kendisini inanılmaz hissettiğini; ancak şu anda yaptıklarından dolayı oldukça pişman olduğunu dile getirdi. Ibanez, ideal olmanın insanın kendisi olması anlamına geldiğini, ancak bunu çok geç fark ettiğini söyledi.
90 KİLO VERDİ
Arjantin'in yerel bir kanalına konuşan Ibanez, "Hayatımın bir noktasından sonra estetik bağımlılığa dönüştü. Ameliyatları art arda yaptırmaya başladığımda işlerin çığırından çıktığının farkındaydım" dedi. Aynı zamanda Ibanez verdiği 90 kiloyla da görenleri şaşırtıyor.