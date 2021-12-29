Ricky Martin’e benzemek için tam 30 kere bıçak altına yattı! Şimdiki aklım olsa...

"ÇOK GEÇ FARK ETTİM"

Hayatta sevdiği şeylerin peşinden gittiğini söyleyen genç adam, başlarda kendisini inanılmaz hissettiğini; ancak şu anda yaptıklarından dolayı oldukça pişman olduğunu dile getirdi. Ibanez, ideal olmanın insanın kendisi olması anlamına geldiğini, ancak bunu çok geç fark ettiğini söyledi.