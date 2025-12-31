Riyad-BAE, Yemen’de karşı karşıya

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldiğini öne sürdüğü silah sevkiyatı nedeniyle Yemen'in Mukalla liman kentini bombaladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ilk kez açık şekilde BAE'yi suçlayarak, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin attığı adımlar son derece tehlikelidir" açıklamasını yaptı. Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, ülkenin doğu ve kuzeydoğusundaki vilayetleri ele geçirmişti. Suudi Arabistan, BAE'nin Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yaptı. BAE, Suudi Arabistan'la yaşanan gerilimin ardından Yemen'deki ekiplerini feshettiğini açıkladı.