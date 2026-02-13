Riyad-Moskova hattında kritik temas! Ortak iş birliği masaya yatırıldı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile iki ülke arasındaki ortak işbirliği alanlarını geliştirme yollarını görüştüğü ifade edildi.

TELEFON DİPLOMASİSİYLE KRİTİK GÖRÜŞME

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki bakan telefonda Riyad ile Moskova arasındaki diplomatik temasları ve güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ortak işbirliği alanlarını geliştirme yolları ve ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.