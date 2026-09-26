Riyad’da kritik zirve

Yemen'deki milis güç olan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken kritik bir toplantı kararı çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar önceki gün New York'ta bir araya geldi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üçlü bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Türkiye, S. Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan bu savunma anlaşmasının kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknik düzeyde devam eden müzakereler ve yol haritası değerlendirildi. Ayrıca ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi planlanan müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı. Fidan, Mekke İttifakı'nın sadece bu üç ülkeyle sınırlı kalmayacağını katılmak isteyen diğer ülkelere de açık olduğunu belirtti. Fidan'ın New York'ta Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile bir araya gelmesi dikkat çekti.

SALDIRILAR MASADA

Bakanlar zirvesi sonrası yapılan açıklamada, "Bakanlar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, Krallığa destek sağlanmasının yöntemlerini ele almak üzere üç ülkenin Genelkurmay Başkanlarının acil bir toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıkları görüştüler. Bakanlar ayrıca bölgedeki mevcut durumu ele alarak, uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, devletlerin egemenliğine karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkelerine riayet edilmesinin yanı sıra, seyrüsefer güvenliğinin ve serbestisinin sağlanmasının öneminin altını çizdiler." İttifaka ilişkin diplomatik çabalar sürerken Genelkurmay Başkanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu acil gündemle toplanan Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere dün Riyad'a gitti. Bayraktaroğlu ile birlikte Yemen'deki toplantıya, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili de katıldı.





ACİL DURUM MESAJI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Cazan bölgesinde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Suudi Arabistan'da önceki gün de Mekke dahil 4 kent için olası tehditlere karşılık acil uyarı bildirisi yayınlanmıştı. Suudi Arabistan Başmüftüsü Salih el-Fevzan, Yemen'de güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamanın en önemli görevlerden biri olduğuna dikkati çekerek, ordu mensuplarına Husilere karşı canlarıyla mücadele etmeye hazır olmaları çağrısında bulundu.



FRANSA'DAN DESTEK

Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, Amalika Tugayları ve aşiret mensuplarının desteğiyle Lahic vilayetindeki stratejik Numan Dağı'nın zirvesi ile Dar el-Kafir bölgesini ele geçirdiklerini açıkladı. Fransa ise Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki kritik enerji tesislerinin korunmasına destek olmak için asker, radar ve savunma sistemleri gönderecek. Daha önce İngiltere de Riyad'a yakıt ikmali gibi hava desteği vereceklerini açıklamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör