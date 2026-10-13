Riyad’dan Husilere taarruz hazırlığı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişinin öldüğünü açıkladı. Havalimanı saldırılarının yanı sıra, Husi milisleri Kızıldeniz kıyısı boyunca ve Babülmendep Boğazı çevresinde stratejik öneme sahip bölgeleri ele geçirmek için savaşıyor. Riyad ile Husiler arasında 2014'ten bu yana süren çatışma ortamı son aylarda en üst seviyeye çıkmış durumda.

UÇUŞLAR İPTAL

Suudi Arabistan'ın Katar, Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'te bulunan büyükelçilikleri, uçuşları iptal edilen ve başkent Riyad'a dönmek isteyen vatandaşları için Riyad'a otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu öne sürdükleri savaş uçaklarının başkent Sana, Sada ve Taiz vilayetlerindeki bazı noktaları hedef aldığını iddia ediyor. Son saldırıların ardından da Middle East Eye sitesinin haberine Suudi Arabistan yönetimi, Husilere karşı geniş çaplı bir taarruz başlatabilir. Yemen ordusu, Husilere ait askeri mevzilere yönelik düzenlenen 1732 operasyonda 900'den fazla mensubun etkisiz hale getirildiğini ve 287'den fazla askeri aracın imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.





BOĞAZLAR SAVAŞI

ABD ve İran'ın üzerinde henüz bir anlaşmaya varamadığı Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle, Kızıldeniz rotası giderek daha önemli hale geldi. Husi milisleri Kızıldeniz'deki gemileri hedef alarak da baskı kurmaya çalışıyor. Bu saldırılar küresel ekonomiye zarar veriyor ve bu da Tahran için önemli bir pazarlık kozu.





HER 4 EVDEN 3'Ü TEMEL GIDADAN YOKSUN

BİRLEŞMİŞ Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında tırmanan çatışmalar neticesinde, ülkenin erişilebilir bölgelerindeki her 4 evden 3'ünün temel gıda ihtiyacını karşılayamadığını bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan genelindeki havaalanlarına yönelik balistik füze saldırılarını artırdı. Riyad yönetimi geniş çaplı misillemeler yapmaya hazırlanıyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör