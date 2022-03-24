Robot çıta hız rekoru kırdı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
(MIT) tarafından geliştirilen Mini Cheetah
(Mini Çita) hız rekoru kırdı. 4 ayaklı robot, yapay zekâ destekli simülasyonlar aracılığıyla koşmayı öğrendi. Çita, hiç olmadığı kadar hızlı hareket edip kendi hız rekoruna ulaştı. Simülasyonlarda sadece üç saatlik eğitime tabi tutulan Çita, bu süre zarfında çeşitli arazilerde 100 günlük sanal eğitim deneyimi biriktirdi. Bu da robotun aynı zamanda çok hızlı öğrendiğini ortaya koydu. Bu sürecin ardından Çita, saatte yaklaşık 14 kilometre hızla, ortalama bir insandan daha hızlı hareket edebilir hale geldi.