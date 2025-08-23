Robot köpekler teslimata başladı

Yapay zekâ sayesinde artık robot köpekler birçok alanda karşımıza çıkıyor. Euronews'te yer alan habere göre, İsviçre'nin Zürih kentinde sokaklarında teslimat robotları giderek sıradan bir manzaraya dönüşüyor. Tekerlekli bacaklı "robo-köpekler" yerel restoran Zekis World'den fast food siparişlerini saatte 15 kilometre hızla yerine ulaştırıyor. Uygulama, yemek dağıtım platformu Just Eat Takeaway.com ile İsviçre merkezli robotik şirketi RIVR'ın ortaklaşa yürüttüğü bir pilot program kapsamında hayata geçirildi.