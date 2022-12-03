Rodos’ta roketli provokasyon

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptığı bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "Kolossos" isimli tatbikatta, adadaki tüm sistemler "alarm" pozisyonuna getirilerek herhangi bir tehditte alınması gereken pozisyonlar belirlendi. Tatbikata, zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekât birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı. Rodos'un da dahil olduğu Oniki Adalar'ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması gerekiyor. Yunanistan, uluslararası antlaşmalara göre gayri askeri statüde bulunması gereken Rodos Adası'nda, çok namlulu roketatar (ÇNRA) sistemleriyle tatbikat düzenledi.Ege'deki adalara daha önce ABD yapımı ağır zırhlı araçları konuşlandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri bu defa da ÇNRA ile tatbikat yaptı. 1991'de Batı ve Doğu Almanya birleştikten sonra, Doğu Almanya'nın Varşova Paktı yapımı silah stoklarını satın alan Yunanistan, 160 adet RM-70 ÇNRA sistemi almıştı. Çekoslovakya üretimi RM-70 ÇNRA sistemlerinde mühimmat olarak 122 mm çapındaki roketler kullanılıyor. Normal menzili 20 kilometre olarak biliniyor. Ancak Yunan ordusunun Kolossus-22 adını verdiği tatbikatta, modern üretim, 40 kilometre menzilli 80 adet roket test edildi. Bu roketlerin menzili, Marmaris'in batı kıyılarını kapsıyor. Tatbikatın ismi olan Kolossus, Rodos Adası'nda antik dönemlerde Yunan güneş tanrısı Helios adına yapılan heykelden geliyor.Türkiye'nin yerli ve milli üretim T-122 Sakarya ve TRG-300 Kasırga isimli çok namlulu roketatar ÇNRA sistemleri, özellikleri bakımından Yunan ordusundaki RM- 70'lerden üstün. 122 mm çapında roket kullanan Sakarya ÇNRA, hedefini 40 kilometreye kadar neredeyse hata payı olmadan vurabiliyor. TRG-300 Kasırga ÇNRA ise 300 mm çapında büyük roketler kullanıyor, 120 kilometreye kadar hedefini tam isabet vurabiliyor. TRG-300 Kasırga, güdümlü füze ateşleyebiliyor ve tıpkı ABD'nin meşhur HIMARS sistemi gibi, uzun menzilden stratejik hedefleri nokta atışı imha edebiliyor.Rodos adası, Ege Denizi'ndeki Oniki Adalar'ın en büyüğüdür. Yunanistan'ın, Meis adası hesaba katılmazsa, en doğuda bulunan adasıdır. Rodos, Türkiye kıyılarının en yakın noktası olan Bozburun Yarımadası'ndan 18 km mesafededir. Adanın 2019 nüfusu 130 bin olup bunun 55 bini Rodos şehrinde yaşıyor.