Roma’da gece yarısı at paniği: Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarında ortalık karıştı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 2 Haziran 1946'da yapılan referandumla monarşiden cumhuriyete geçen İtalya'da her yıl başkentte resmi geçit töreniyle kutlanılan Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, dün akşam başkent Roma caddelerinde kaosa yol açan bir olay yaşandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, resmi geçitte yer alacak süvari birliğinin atları, dün gece yarısına doğru tutuldukları yerden kaçarak, özellikle Kristof Kolomb Caddesi'nde koşturdu.

Atlar, kaçışları sırasında bazı araçlarda maddi hasara neden olurken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Atların kaçışına ilişkin çok sayıda ihbar gelirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde, bazı muhafızların da yine at üstünde kaçan atları takip ettiği görüldü.