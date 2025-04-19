Roma’da İran ABD müzakereleri: İkinci tur başladı

İran ile ABD müzakerelerinin ikinci turu için Roma'yı seçen taraflar, yine Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde ülkenin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Roma yerel saatiyle öğleye doğru başlayan görüşmeler için konuta ilk İran, daha sonra da ABD heyeti ulaştı. Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor. İtalyan güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı, heyetlerin gelişini çok sayıda basın mensubu izliyor.

Bu arada, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de heyetler bir araya gelmeden önce İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Bakanlıkta ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Tajani, dün akşam da ABD ile İran arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bir araya gelmiş ve Umman'a arabuluculukta tam destek verdiklerini belirtmişti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de ülkesini tek taraflı çeken ABD Başkanı Donald Trump, doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermiş, iki ülke mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı, müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceklerini duyurmuştu.