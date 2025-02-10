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Giriş Tarihi: 10.2.2025 16:17

Romanya Cumhurbaşkanı baskılara dayanamadı: İstifa ettiğini duyurdu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, kendisine yönelik baskıların artması sonucu görevinden ayrıldığını bildirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Romanya Cumhurbaşkanı baskılara dayanamadı: İstifa ettiğini duyurdu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkede 2 ay önce yapılan genel seçimlerin yüksek mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından artan popülist muhalefet gruplarının baskısı sonucunda pazartesi günü istifa ettiğini duyurdu.

Pazartesi günü yaptığı duygusal konuşmada Iohannis, "Ülkeyi bu krizden kurtarmak için Romanya cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı ve "12 Şubat'ta görevi bırakacağını" bildirdi.

65 yaşındaki Iohannis, 2014'ten beri cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu.

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Romanya Cumhurbaşkanı baskılara dayanamadı: İstifa ettiğini duyurdu
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