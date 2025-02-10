Romanya Cumhurbaşkanı baskılara dayanamadı: İstifa ettiğini duyurdu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, ülkede 2 ay önce yapılan genel seçimlerin yüksek mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından artan popülist muhalefet gruplarının baskısı sonucunda pazartesi günü istifa ettiğini duyurdu.

Pazartesi günü yaptığı duygusal konuşmada Iohannis, "Ülkeyi bu krizden kurtarmak için Romanya cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı ve "12 Şubat'ta görevi bırakacağını" bildirdi.

65 yaşındaki Iohannis, 2014'ten beri cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu.