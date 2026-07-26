Romanya hava sahasını ihlal eden İHA düşürüldü

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir 'F-16' savaş uçağının bu sabah Sulina-Chilia bölgesinde bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Rumen pilotlar ile yer ekiplerini tebrik eden Dan, ekiplerin görevlerini profesyonellik, cesaret ve etkinlikle yerine getirdiklerini, operasyonun ülke topraklarının savunulmasına ve vatandaşların güvenliğine katkı sağladığını bildirdi.

"KABUL VE TAHAMMÜL EDİLEMEZ"

Nicuşor Dan açıklamasında, Romanya Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Temmuz'da düşürülen İHA'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta kullandığı Şahed tipi olduğunun belirlendiğini de aktardı. Dün ve bugün düşürülen İHA'lara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü vurgulayan Dan, Rusya'nın, aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği (AB) hava sahası da olan Romanya hava sahasını ihlal etmeyi sürdürmesinin 'kabul ve tahammül edilemez' olduğunu kaydetti. Dan, bu tür ihlallerin müttefiklerle en yüksek ciddiyetle ele alındığını da belirtti.

Son 3 günde Romanya hava sahasını ihlal eden 3 İHA, F-16 savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör