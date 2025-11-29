Romanya Savunma Bakanı Mosteanu, özgeçmiş skandalı sonrası istifa etti

Mosteanu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı görevimden istifa ettim. Bu kararı, Romanya ordusuna olan saygım ve bağlılığımla alıyorum" dedi.

GÖREVİ EKONOMİ BAKANI DEVRALACAK

Romanya ve Avrupa'nın, Rusya'nın saldırısı altında olduğunu söyleyen Mosteanu, "Ulusal güvenliğimiz ne pahasına olursa olsun savunulmalıdır. Eğitimim ve yıllar önce yaptığım hatalarla ilgili tartışmaların, şu anda ülkeyi yönetenlerin zorlu görevlerinden dikkatlerini dağıtmasını istemiyorum" açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanlığı'nın geçici olarak Ekonomi Bakanı Radu Miruta tarafından yürütüleceği duyuruldu.