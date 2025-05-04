Romanya yeniden sandık başında: İptal edilen seçim tekrar ediliyor

Romanya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Romanyalılar, yerel saatle 07.00'de itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin akşam 21.00'e kadar devam etmesi ve bunun hemen ardından sandık çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor.

Romanya Anayasa Mahkemesinin Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu iptal etmesi üzerine yeniden düzenlenen seçimde 11 aday yarışıyor.

5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi için hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda seçimin ikinci turu 18 Mayıs'ta yapılacak.

Anketlere göre öne çıkan isimler arasında aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, iktidar koalisyonunun adayı Crin Antonescu ile bağımsız adaylar Eski Başbakan Victor Ponta ve Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan yer alıyor.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.