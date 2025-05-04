Romanya yeniden sandık başında: İptal edilen seçim tekrar ediliyor
Romanya’da geçtiğimiz aylarda batı karşıtı ismin kazandığı cumhurbaşkanlığı oylaması iptal edilmişti. Ülke bugün cumhurbaşkanını yeniden seçmek için sandık başına gitti.
Romanya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Romanyalılar, yerel saatle 07.00'de itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin akşam 21.00'e kadar devam etmesi ve bunun hemen ardından sandık çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor.
Romanya Anayasa Mahkemesinin Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu iptal etmesi üzerine yeniden düzenlenen seçimde 11 aday yarışıyor.
5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi için hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda seçimin ikinci turu 18 Mayıs'ta yapılacak.
Anketlere göre öne çıkan isimler arasında aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, iktidar koalisyonunun adayı Crin Antonescu ile bağımsız adaylar Eski Başbakan Victor Ponta ve Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan yer alıyor.
Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.
İPTAL EDİLEN SEÇİMDE BATI KARŞITI ADAY KAZANMIŞTI
Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.
İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.