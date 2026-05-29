Romanya’da bir apartmana Rus İHA’sı düştü! 2 kişi yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Ukrayna'daki sivil ve altyapı hedeflerine yönelik saldırılarını dün gece yeniden başlattı.

İKİ F-16 VE BİR HELİKOPTER OPERASYONA DESTEK VERDİ

Romanya hava sahası yakınlarında uçan İHA'ların radarlar tarafından tespit edilmesi üzerine, iki F-16 savaş uçağı ve bir helikopter havalanarak operasyona destek verdi.

Galati kentinin güneyine kadar takip edilen Rus yapımı Geran-2 tipi İHA bir apartmanın çatısına düştü. Çarpmanın etkisiyle çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, İHA'nın tüm mühimmat yükünün çarpma anında infilak ettiğini bildirdi.

Romanya makamlarının olay yerindeki incelemesi sürüyor.

"RUSYA'NIN EYLEMLERİ SORUMSUZ"

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın eylemlerini "sorumsuz" olarak nitelendirdi ve bunun Karadeniz bölgesindeki istikrar ve bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir provokasyon olduğunu belirtti.

Bakanlık, bu tür olayların Rusya'nın uluslararası hukuk normlarına saygı göstermediğini ortaya koyduğunu ve yalnızca Romanya vatandaşlarının güvenliğini değil, NATO'nun kolektif güvenliğini de tehlikeye attığını kaydetti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör