Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Romanya’da coşkulu 29 Ekim kutlaması
Giriş Tarihi: 29.10.2024 21:03

Romanya’da coşkulu 29 Ekim kutlaması

Cumhuriyet’in 101. yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Balkanlar’da da Türk soydaşlarımız bu coşkuya ortak oldu. Türklerin yoğun yaşadığı Romanya’da Bükreş Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyetin 101. Yıl dönümü kutlamaları oldukça görkemli geçti.

Romanya’da coşkulu 29 Ekim kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve eşi Dr. Aslı Altan'ın organizasyonuyla düzenlenen kutlamalarda müzikal gösteriler de yer aldı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri de kutlamalara renk kattı. Kutlama törenleri Bükreş'te Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Romanya'da yaşayan Türklerin büyük ilgi gösterdiği törende Büyükelçilik tarafından bir resepsiyon da düzenlendi. Resepsiyonda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bir konser verdi. Büyükelçi Altan, törenlere katılımın yüksek oluşundan dolayı sivil toplum temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti. Törenlere katılan Zonguldakspor Onursal Başkanı ve UKID Balkanlar Koordinatörü Sabit Danış da katılımcıların bayramını kutlayarak yoğun katılımla gerçekleşen törenler için Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve eşi Dr. Aslı Altan'a teşekkür etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Romanya’da coşkulu 29 Ekim kutlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA