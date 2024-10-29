Romanya’da coşkulu 29 Ekim kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve eşi Dr. Aslı Altan'ın organizasyonuyla düzenlenen kutlamalarda müzikal gösteriler de yer aldı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri de kutlamalara renk kattı. Kutlama törenleri Bükreş'te Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Romanya'da yaşayan Türklerin büyük ilgi gösterdiği törende Büyükelçilik tarafından bir resepsiyon da düzenlendi. Resepsiyonda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bir konser verdi. Büyükelçi Altan, törenlere katılımın yüksek oluşundan dolayı sivil toplum temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti. Törenlere katılan Zonguldakspor Onursal Başkanı ve UKID Balkanlar Koordinatörü Sabit Danış da katılımcıların bayramını kutlayarak yoğun katılımla gerçekleşen törenler için Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve eşi Dr. Aslı Altan'a teşekkür etti.