Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçiminde sürpriz netice

Son derece dindar ve milliyetçi bir siyasetçi olarak öne çıkan Calin Georgescu, seçim kampanyası sırasında Romanya'nın ithalata bağlılığını azaltma, çiftçileri destekleme ve yerli gıda ve enerji üretimini artırmayı vaat etmişti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Romanya'nın menfaatlerini uygun bir şekilde temsil etmediklerini savunan Georgescu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ise Amerikan savunma şirketleri tarafından manipüle edildiğini ileri sürmüştü.

Sosyal medya ağı TikTok'u oldukça etkili bir şekilde kullanarak genç seçmenler arasında popülaritesini arttıran 62 yaşındaki Georgescu, Ukrayna'da savaşa son verilmesi çağrısı yapması ve NATO üyeliğinin Romanya'ya bir faydası olmadığını savunmasıyla biliniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı, yaklaşık yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, 8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Ülkede ayrıca 1 Aralık Pazar günü ise parlamento seçimleri gerçekleştirilecek.