Romanya’da şiddetli fırtına: 1 ölü

Romanya, şiddetli fırtınaya teslim oldu. Başkent Bükreş olmak üzere 20 şehirde etkili olan şiddetli fırtınada üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

60 KASABA VE KÖYDE EV VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Acil durum yetkililerine göre; 60 kasaba ve köyde ev ve araçlar hasar gördü ve metro istasyonlarını su bastı. Yalnızca Bükreş'te yaklaşık 2 bin yardım çağrısı alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri birçok ilde görevlendirilirken, su altında kalan evler tahliye edildi ve kapanan yollar açıldı.

Romanya'da pazartesi ve salı günleri bazı bölgelerde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör