Romanya’da uçak parçalara ayrıldı: 2 kişi feci şekilde can verdi
Romanya’da eski bir fabrikanın bahçesine uçak düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Romanya'nın batısındaki Arad kentinde eski bir fabrikanın bahçesine düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, uçakta Bükreşli 47 yaşındaki profesyonel pilot ile 18 yaşında bir kişinin bulunduğunu açıkladı.
Siria Havaalanı'ndan kalkan uçağın, Arad Havaalanı'na yaklaşırken düştüğü kaydedildi. Çarpışma anında uçağın parçalandığı, motorun gövdeden uzak bir mesafede bulunduğu belirtildi.