Romanya’ya günlük 4 milyon metreküp doğal gaz ihraç edilecek

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; Rumen petrol şirketi OMV Petrom ile ihracat anlaşması imzalandı. Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan anlaşma kapsamında, Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile 1 Ekim 2023-31 Mart 2025 tarihleri arasında doğal gaz ihraç edilecek. Taraflar doğal gaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da iş birliklerini geliştirme hususunda mutabık kaldı. Bugüne kadar bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a doğal gaz ihracatına dair anlaşmalar yapılırken; yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirketle görüşmeler devam ediyor.