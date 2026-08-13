Rotterdam limanında patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Hollanda’nın Rotterdam limanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Rotterdam limanında patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
İHA

Hollanda'nın Rotterdam limanında patlama meydana geldi. Rottersam polisi, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Rotterdam limanında patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı

1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Esso rafinerisinde meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine altı ambulans, bir travma helikopteri ve itfaiye ekiplerinin sevk edilirken yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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