Rotterdam limanında patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı

1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Esso rafinerisinde meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine altı ambulans, bir travma helikopteri ve itfaiye ekiplerinin sevk edilirken yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.