Rotterdam’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Hollanda polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü çevresinde bıçaklı saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayanlardan 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, saldırganın da yaralandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırganın iki büyük bıçakla Erasmus Köprüsü etrafında rastgele kişilere saldırdığı bilgisi paylaşıldı.