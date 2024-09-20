Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rotterdam'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 20.9.2024 00:04

Rotterdam'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Rotterdam’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Hollanda polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentindeki Erasmus Köprüsü çevresinde bıçaklı saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayanlardan 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, saldırganın da yaralandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırganın iki büyük bıçakla Erasmus Köprüsü etrafında rastgele kişilere saldırdığı bilgisi paylaşıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rotterdam'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA