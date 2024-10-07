Ruanda’da virüs ölüm getirdi: Aşılama yapılıyor

Ruanda Sağlık bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ülkede Marburg virüsüne karşı aşılamanın başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, yaptığı basın açıklamasında, ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sabin Aşı Enstitüsü'nden virüse karşı şu ana kadar 700 doz aşı tedarik ettiklerini kaydetti.

Nsanzimana, aşıların öncelikle risk altında olan doktorlar ve Marburg hastalarıyla temas etmiş kişilere uygulanacağını belirtti.

Nsanzimana, aşının komşu Uganda ve Kenya'da denendiğini belirterek, Ruandalılara endişeleri konusunda güvence verdi.

Bakan, ayrıca daha fazla doz aşı beklediklerini söyledi.