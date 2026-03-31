Ruanda’dan KDC’ye güvensizlik mesajı: 'Söz değil, somut adım görmek istiyoruz'

Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) silahlı gruplara yönelik silahsızlandırma planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nduhungirehe, söz konusu planın güven vermediğini belirterek, Kigali yönetiminin sahada somut gelişmeler görmek istediğini ifade etti.

"AÇIKLAMALAR YETERLİ DEĞİL"

KDC ordusunun, Ruanda'nın Kurtuluşu için Demokratik Güçler (FDLR) adlı silahlı gruba yönelik adımlarını değerlendiren Nduhungirehe, sürece temkinli yaklaştıklarını dile getirdi. Sürekli yapılan açıklamaların artık yeterli olmadığını vurgulayan Ruandalı Bakan, "Artık söz değil, eylem görmek istiyoruz" mesajını verdi.

KDC ORDUSUNDAN MİLİSLERE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

KDC ordusu, pazar günü Kisangani kentinde düzenlenen askeri geçit töreninde, KDC'nin doğusundaki FDLR milislerini gönüllü olarak silah bırakmaya çağırmıştı.

KDC Genelkurmay Başkan Yardımcısı Jacques Ychaligonza, silah bırakanların ülkelerine geri gönderilmeden önce Kisangani'deki bir kampta toplanacağını ifade etmişti.

Kongo ve Ruanda yetkilileri 17-18 Mart'ta Washington'da bir araya gelmiş, iki ülke arasında imzalanan mutabakatların uygulanmasına ilişkin somut adımları görüşmüştü.

Bu kapsamda, Ruanda'nın belirlenen KDC bölgelerinde savunma tedbirlerini kaldırması ve Kinşasa'nın FDLR'yi etkisiz hale getirme çabalarını zamanlı ve yoğunlaştırılmış şekilde yürütmesi kararlaştırılmıştı.