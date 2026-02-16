Rubio: Şara sözünü tuttu
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Suriye stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Suriye'de iki seçeneğimiz vardı. Birincisi, ülkenin 18 farklı parçaya ayrılmasına izin vermekti" diyen Rubio "İkinci seçenek ise, Cumhurbaşkanı Şara ve ekibiyle çalışmanın mümkün olup olmadığını görmekti. Tahmin edin ne oldu? İkinci seçeneği seçtik çünkü mantıklıydı" diye konuştu. Rubio, "Çatışmayı durdurun ki bu DEAŞ mahkumlarını tahliye edebilelim ve böylece entegrasyon üzerinde çalışmak için daha fazla zamanımız olsun dedik. Şara bunu yaptı. Şimdiye kadar sözünü tuttu" değerlendirmesinde bulundu.