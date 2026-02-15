Rubio’dan Avrupa’ya zeytin dalı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında gerçekleştirilen "Dünyada ABD" başlıklı panelde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rubio, son dönemde Avrupa liderlerini sert sözlerle hedef alan Başkan Donald Trump'ın liderliğindeki yenilenme sürecine Avrupa'nın dahil olması çağrısında bulunarak, Avrupa ile sadece askeri ve ekonomik değil, manevi ve kültürel alanlarda da derin bağlarla bağlı olduklarını söyledi. "ABD'yi Avrupa'nın çocuğu" olarak tanımlayan Rubio, "Birlikte olmak istiyoruz ama gerekirse yalnız da yürürüz" dedi. Birleşmiş Milletler'in (BM) dünyada iyilik için hâlâ muazzam bir potansiyele sahip olduğunu ancak baskı gerektiren konularda rol oynayamadığını savunan Rubio "Gazze'deki savaşı çözemediler. Ukrayna'daki savaşı çözemediler. ABD ve bugün burada bulunan birçok ülkenin liderliğinde barış müzakereleri için iki taraf masaya oturabildi" diye konuştu.