Rubio’ya sert tepki: İsrail kuklası

Rubio’ya sert tepki: İsrail kuklası

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre'de açıklamalar yaptığı sırada protestocuların sert tepkisiyle karşılaştı. Göstericiler, Rubio'yu acıların artmasına neden olan politikaları desteklemekle suçladı. Protestocular "Sen suçlusun. İsrail'in kuklasısın. Ellerinde kan var. Filistin'e, Lübnan'a, İran'a ve Küba'ya özgürlük!" sloganları attı.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT
Fox News, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını, hedeflerin enerji santralleri ve köprüleri olduğunu bildirdi. Trump, İran'ın anlaşma konusunda "çok fazla zaman harcadığını" ve "bedelini ödemek zorunda kalacağını" kaydetti. Trump, bir soru üzerine de "Onlara saldıracağız, hem de çok sert şekilde. Helikopter saldırısına bakarsanız bunu yapmaya hakkımız var." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MARCO RUBİO #KÜBA #DONALD TRUMP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!