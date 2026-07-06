Rum Kesimi’nde KKTC vatandaşına saldırı
KKTC vatandaşı Ahmet Tan (27), Güney Kıbrıs'ın turistik Aya Napa kentinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen ve hayati tehlikesi bulunan Tan, entübe edildi. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hem vatandaşın ailesi hem de İki Toplumlu Teknik Komite ile temasa geçtiklerini ifade etti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel de olayı kınayarak, Kıbrıs Türkleri'ne yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmayacağını dile getirdi. Üstel, "Hiçbir evladımız sahipsiz değildir" ifadesini kullandı.