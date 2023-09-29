Rum Kesimi’nde Türk gencine nefret dolu hakaretler! İğrenç sözlerle saldırıp tekme tokat dövdüler!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türklere yönelik artan nefret, hakaret ve saldırıları da beraberinde getiriyor. Son olarak Rum Kesimi'nde kayda alındığı söylenen görüntüler büyük tepki topladı.
İĞRENÇ HAKARETLERLE SALDIRDILAR
Gazeteci Reşat Akar'ın TV 2020'de paylaştığı belirtilen görüntülerde bir Türk öğrenciye uygulanan zorbalık kameralara yansıdı.
Rum Kesimi'nde bulunan bir ortaokulda babası Türk olan bir öğrencinin Türk karşıtı sloganlar atılarak darbedildiği görüldü.
Güney Kıbrıslı öğrenciler, Türk öğrenciyi ırkçı hakaretlerle dövdüler | Video
"Güney Kıbrıs'ta yaşayan bir Türk baba. Adını değiştirip Rum adı aldı. Eşi Rum, 3 çocukları var. Oğlu Rum ortaokuluna gidiyor. Çocuğun okulda Türk kökenli olduğu biliniyor. Okul çıkışında Rum öğrenciler ona şu sloganlarla saldırıp dövüyor: En iyi Türk ölü Türk'tür. Domuz Türk (Şillo Turko). Vur vur daha çok vur." ifadeleriyle paylaşılan haber sosyal medyada büyük tepki topladı.