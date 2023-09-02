Rum Kesimi’nde yabancılara ırkçı saldırı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde dün gece göçmen karşıtı protesto düzenleyen grubun yabancı uyruklulara yönelik ırkçı saldırısında en az 5 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Rum basınında yer alan haberlere göre, çoğunluğunu aşırı sağcı ve ırkçı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) mensuplarının oluşturduğu grup, Molos bölgesinde göçmen karşıtı protesto için toplandı.

"HOŞ GELMEDİNİZ"

"Kıbrıs Yunan'dır" ve "Göçmenler hoş gelmediniz" yazılı pankartlar taşıyan gruptaki bazı kişilerin bölgedeki iş yerleri ve lokantalara saldırması üzerine en az 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı, çok sayıda dükkan ve araç kundaklandı.

Bölgeye sevk edilen polis, saldırılara karıştıkları gerekçesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı.

Politis gazetesine göre, GKRY'de son yıllarda artan ırkçı saldırılara karşı yetkililer önlem almakta zorlanıyor. Rum yönetimi bölgelerinde son 16 yılda 413 ırkçı saldırı ve eylem yargıya intikal etti ve halen mahkemelerde bu konularla ilgili 125 dava sürüyor.