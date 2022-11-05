Rum kesiminden skandal karar! Türkleri katleden Yunan albay için müze kuruyorlar!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, verdiği skandal kararıyla büyük bir tepkiyi de beraberinde getirdi. Rum meclisi, Kıbrıs Türklerine karşı soykırım hareketini savunan, yüzlerce Türk'ü şehit eden terör örgütü EOKA'nın kurucu ismi Yunan Albay Yorgos Grivas adına bir müze kurulması kararı aldı.
1955 yılında Yunanistan ile birleşme (Enosis) amacıyla İngiltere'ye karşı Yunan General Yorgo Grivas tarafından kurulan silahlı EOKA örgütü, yıllar boyu yüzlerce Kıbrıslı Türk'ü katletmişti.
TÜRK KATİLİ ALBAY İÇİN MÜZE KURACAKLAR
Rum kesimi tarafından Türklere değil, İngilizlere karşı kurulmuş bir bağımsızlık örgütü olduğunu, adada Türklere karşı cinayetlerin kendileri tarafından değil EOKA-B isimli bir başka kol tarafından işlendiğini iddia eden EOKA terör örgütü, buna rağmen Türk düşmanlığıyla biliniyordu.
Terör örgütünün kurucusu olan Grivas önderliğinde Kıbrıs'ta birçok Türk köyü yakılmış, Kıbrıs Türklerine karşı adeta soykırım gerçekleştirilmişti.
Bu katliamın yaratıcısı olan Grivas adına bir müze yapılmasına yönelik Rum meclisi tarafından alınan karar, KKTC'den de büyük bir tepkiyle karşılandı. Müze yeri olarak ise EOKA'nın karargahlarından biri seçildi.