Rum kesiminden skandal karar! Türkleri katleden Yunan albay için müze kuruyorlar!

TÜRK KATİLİ ALBAY İÇİN MÜZE KURACAKLAR

Rum kesimi tarafından Türklere değil, İngilizlere karşı kurulmuş bir bağımsızlık örgütü olduğunu, adada Türklere karşı cinayetlerin kendileri tarafından değil EOKA-B isimli bir başka kol tarafından işlendiğini iddia eden EOKA terör örgütü, buna rağmen Türk düşmanlığıyla biliniyordu.

Terör örgütünün kurucusu olan Grivas önderliğinde Kıbrıs'ta birçok Türk köyü yakılmış, Kıbrıs Türklerine karşı adeta soykırım gerçekleştirilmişti.

Bu katliamın yaratıcısı olan Grivas adına bir müze yapılmasına yönelik Rum meclisi tarafından alınan karar, KKTC'den de büyük bir tepkiyle karşılandı. Müze yeri olarak ise EOKA'nın karargahlarından biri seçildi.