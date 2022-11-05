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Giriş Tarihi: 5.11.2022 17:11 Son Güncelleme: 5.11.2022 17:18

Rum kesiminden skandal karar! Türkleri katleden Yunan albay için müze kuruyorlar!

Rum kesiminden skandal karar! Türkleri katleden Yunan albay için müze kuruyorlar!

Rum yönetiminin imza attığı bir karar Kıbrıslı Türklere yapılan zulmü adeta meşrulaştırdı. Rum terör örgütü EOKA’yı kuran, Kıbrıslı Türkleri katletmesiyle bilinen Yunan Albay Yorgos Grivas adına bir “anma müzesi” kurulması kararı, büyük tepki çekti. Konuyla ilgili konuşan . Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu adım utançtır" ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, verdiği skandal kararıyla büyük bir tepkiyi de beraberinde getirdi. Rum meclisi, Kıbrıs Türklerine karşı soykırım hareketini savunan, yüzlerce Türk'ü şehit eden terör örgütü EOKA'nın kurucu ismi Yunan Albay Yorgos Grivas adına bir müze kurulması kararı aldı.

1955 yılında Yunanistan ile birleşme (Enosis) amacıyla İngiltere'ye karşı Yunan General Yorgo Grivas tarafından kurulan silahlı EOKA örgütü, yıllar boyu yüzlerce Kıbrıslı Türk'ü katletmişti.

TÜRK KATİLİ ALBAY İÇİN MÜZE KURACAKLAR

Rum kesimi tarafından Türklere değil, İngilizlere karşı kurulmuş bir bağımsızlık örgütü olduğunu, adada Türklere karşı cinayetlerin kendileri tarafından değil EOKA-B isimli bir başka kol tarafından işlendiğini iddia eden EOKA terör örgütü, buna rağmen Türk düşmanlığıyla biliniyordu.

Terör örgütünün kurucusu olan Grivas önderliğinde Kıbrıs'ta birçok Türk köyü yakılmış, Kıbrıs Türklerine karşı adeta soykırım gerçekleştirilmişti.

Bu katliamın yaratıcısı olan Grivas adına bir müze yapılmasına yönelik Rum meclisi tarafından alınan karar, KKTC'den de büyük bir tepkiyle karşılandı. Müze yeri olarak ise EOKA'nın karargahlarından biri seçildi.

"UTANÇ ABİDESİ!"

TRT Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "bu adım kabul edilemez" dedi. Rumları sağduyulu davranmaya davet etti.

Ersin Tatar, Grivas'ın Yunanistan'da ve Kıbrıs Rum tarafında bile terörist olarak kabul edildiğine dikkati çekti.

KKTC lideri, "Bu utançtır, bu müze olamaz, olsa olsa, utanç abidesi olur. Bu müzede ne anlatacaklar, Kıbrıs Türklerini nasıl katlettiklerini mi, nasıl soykırım yaptıklarını mı?'' diye konuştu.

EOKA nedir, açılımı kısaca ne demek? EOKA terör örgütü lideri kimdir ve tarihte ne zaman kuruldu?

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Rum kesiminden skandal karar! Türkleri katleden Yunan albay için müze kuruyorlar!
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