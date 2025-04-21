Rum kesimine tokat gibi cevap: Huzurumuzun mimarı Türk ordusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios'un, Paskalya Bayramı nedeniyle yayımladıkları genelgedeki Türkiye'yi hedef alan söylemlere tepki gösterdi. Tatar, "Sayın Hristodulidis'in mesajındaki 'işgal duvarını yıkma stratejisi' gibi kabul edilmez ifadeleri, çözüm çağrısı değil, halkımıza karşı işledikleri suçları ve hegemonya arzularını perdelemeye çalışan bir söylemdir" ifadelerini kullandı. Tatar ayrıca "Adamızda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunun mimarı Türk ordusu" dedi.

KÜLLİYE İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye tarafından yapımına 3 yıl önce başlanan ve mayısta açılması planlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi inşaatında son aşamaya gelindi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin yer aldığı kompleks inşaatında sona gelindi.