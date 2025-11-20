Rum lider, terör örgütü EOKA’nın müzesini açtı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis skandal bir adım atarak terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği müzenin açılışını yaptı. Hristodulidis, Baf kentine bağlı Hloraka'da EOKA'nın 1955-1959 dönemine ait faaliyetlerinin yer aldığı "Özgürlük Müzesi"nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Hristodulidis, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz" ifadesini kullandı. Kıbrıs'ta "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulması ile birlikte Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliamlara kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da katletti.