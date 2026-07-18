Rum terörüne tarihi yanıt

Türkiye düşmanları dört bir koldan beşinci kol faaliyetlerine devam ediyor. Gazze Kasabı ABD'de kanal kanal gezip Türkiye'nin F-35 alımını engellemeye çalışırken Yunan ve Rumlar da 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıldönümü öncesi dört bir yandan iftiralarını sürdürüyor. Tezvirat ve asılsız suçlamaları yapan Rumlar ile bunlara alet olan Avrupa Birliği (AB) kurumlarına en anlamlı yanıt Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Dışişleri'nden geldi. MSB, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararının ardından, EOKA terör örgütünün Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarını tanıklarıyla anlatan Türkçe ve İngilizce bir video serisi paylaştı. AP'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı dönemine ilişkin iftiralarına yanıt verilen videoda, EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarından görüntüler ve arşiv kayıtları yer alıyor



KANLI NOEL

KIBRIS'TA 21 Aralık 1963'te Rum EOKA terör örgütü militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın üzerinden 63 yıl geçti. EOKA'cı militanlar ilk büyük katliamını, Lefkoşa'da bulunan Ayvasıl köyündeki Kıbrıs Türklerine karşı 23 Aralık 1963'te gerçekleştirdi. Bu köyde daha sonra toplu mezara ulaşıldı.





KOMŞULARIMIZ TÜFEKLERLE SALDIRDI

Video serisinde, EOKA mensuplarının da yer aldığı röportajlara ve döneme ilişkin tanık anlatımlarına da yer verildi. Tanıklar, örgütün saldırılarını ve Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulmü anlatarak, "Her bir can için 10 can alınacak emri geldi" ve "Bizi evlerimizi terk etmeye mecbur bıraktılar. Komşularımız, biz kaçarken bile tüfeklerle taradılar" ifadelerini kullandı.



'BARBARLIĞINIZI UNUTMADIK!'

MSB'nin paylaştığı videoda, "Rum terör örgütü EOKA ve destekçilerinin, Kıbrıs Türkü'ne yönelik barbarca ve vahşice katliamlarını unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız! Kıbrıs Türkü'nü yok etmek için sistematik bir şekilde çocuk, kadın, yaşlı demeden adayı kana bulayan Rum teröristler, adlarını tarihe utançla yazdırdılar" ifadeleri kullanıldı.





BANYO KATLİAMI

RUM çeteleri, 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesindeki saldırılarına devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunu da vahşice katletti. Bu olay tarihe "Kumsal Katliamı" ya da "Banyo Katliamı" olarak geçerken, baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.



AB STRATEJİK KÖRLÜK İÇİNDE

Avrupa Birliği'nin15 Temmuz'da yayyımladığı "Ortak Anlayış" belgesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, AB'nin ülkemizle ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır" dedi. Türkiye'ye yönelik ifadeler için açıklama yapan Keçeli, "Belgede dile getirilen asılsız iddialar, AB'nin önyargılı ve çarpık bir anlayışın etkisinden kurtulamadığına işaret etmektedir" dedi.