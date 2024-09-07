Rum yalanı dizi hiçbir ülkede yayınlanmayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK), "Famagusta" isimli diziye ilişkin, "Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Famagusta" isimli yapımın, yakın tarihin barış ve kahramanlık destanı olan "Kıbrıs Çıkarması" aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandığına dikkat çekildi. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşların kurtarılmasını amaçlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde adaya huzur getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır" denildi.