Rum Yönetimi, KKTC’nin yardım teklifini geri çevirdi





YARDIM TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLDİ

Menelau, Olgun'a attığı mesajda yardım talebini itfaiye yetkililerine aktardığını, onlardan aldığı bilgiye göre yangının kontrol altına alınma sürecine girdiğini, Kıbrıs Türk tarafının yardım tekliflerine müteşekkir olduklarını, özellikle Cumhurbaşkanı Tatar'ın Rum Lider Hristodulides'i arayarak bizzat yardım teklifinde bulunmasını takdir ettiklerini belirtti. KKTC makamları, yangının çıktığı ilk günden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yardım teklifinde bulunmuş ancak her defasında teşekkür edilerek, geri çevrilmişti.