Rum zulmüne direnişin simgesı olan fotoğrafın gerçek hikâyesine Sabah ulaştı

Rum terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın üzerinden 59 yıl geçti. Rumların silahlı saldırılara başladığı 21 Aralık 1963'te Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşayan Türkleri tahliye etmesi için TMT çatısı altında görev yapan kolluk komutanı Turgay Sami Hüdaverdi Ayanoğlu gönderildi. Ayanoğlu, 364 kişinin şehit edildiği katliamdan yüzlerce Türk'ü kurtardı. Kendi ailesi de Küçük Kaymaklı'da yaşayan Ayanoğlu'nun bir elinde silahı, kucağında ise 6 aylık oğlu Turgay ile çekilen fotoğrafı ise Kıbrıs mücadelesinin sembol fotoğraflarından oldu. Bu fotoğraf tarih kitaplarına girdi, belgesellerde gösterildi. Fotoğrafta 6 aylık, şimdilerde ise 60 yaşında olan Turgay Ayanoğlu, hem fotoğrafın hikâyesini anlattı hem de Türkiye ile ilgili SABAH'a konuştu. Londra'da yaşayan Turgay Ayanoğlu "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem Doğu Akdeniz'de hem de dünyaya karşı dik duruşu yıllarca özlem duyduğumuz bir lider duruşu. Artık Türkiye o eski Türkiye değil" dedi.Turgay Ayanoğlu, "TMT komutanı olan babam herkesin bizim evde toplanmasını ve tahliye olacağını söylemiş. Babam toplanan kalabalığı kamyonlarla tahliye etmiş. Ancak o anki karmaşada ben evde unutulmuşum. Biz ayrıldıktan 5 dakika sonra ise Rum çetesi mahallemizi basmış ve tahliye olamayan aileleri katletmişler. Hatta sakat olduğu için evinden ayrılamayan komşumuzu da feci şekilde öldürmüşler. Aynı gün Kumsal semtinde Binbaşı Nihat İlhan'ın evine baskın yapan Rum saldırganlar, Nihat İlhan'ın 3 küçük oğlu, Kutsi, Murat, Hakan ve eşi Mürüvvet'i saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmuruna tutarak katletti. Biz babamın sayesinde güvenli bölgeye giderek katledilmekten kurtulmuşuz" diye konuştu.Ayanoğlu, "Babam o gün tahliye sırasında benim evde unutulduğumu duyunca çok öfkelenmiş ve korkmuş. Geri dönüp beni aldıktan sonra o gün beni hiç kucağından indirmemiş. Bir elinde silahı, kucağında ise ben varken çekilen bir fotoğraf tarih kitaplarına konu oldu. Harry Scott Gibbons'ın yazdığı The Genocide Files kitabında babamın ve benim olduğum fotoğrafta işlendi. Babam o günleri bize hep gözyaşları içinde anlatırdı. O günlerde Kıbrıslı Türklere soykırım uygulandı. Eğer 5 dakika geç kalsaydık bizleri de katledeceklerdi. 3 yıl çadırda yaşardık. Sonra Gözmen Köy'e giderek orada yaşadık. 1974'te Türkiye Kıbrıs'a harekât yaptı. 12 yaşındaydım paraşütten düşen askerlere su taşırdık. Daha sonra ben İngiltere'ye öğrenci olarak geldim ve burada evlendim" diye konuştu.Türkiye'nin gelişmesi ve dünya siyasetine yön veren bir ülke haline gelmesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Turgay Ayanoğlu "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem Doğu Akdeniz'de hem de dünyaya karşı dik duruşu yıllarca özlem duyduğumuz bir lider duruşu. Bizler Kıbrıs'ta çok zorluklar gördük, çok çileler çektik. Babam hem beni kucağında taşımış, hem de aynı anda silah kullanarak Rumlara karşı koymuş. Biz o günleri biliyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta verdiği mücadele gerçekten çok önemli. Tüm dünyaya kafa tutan bir liderimiz var. Artık Türkiye o eski Türkiye değil " dedi.